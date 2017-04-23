Успех владимирских самбистов

Владимирские самбисты Анастасия Хрипунова и Артём Обухов показали отличные результаты на проходящем в Чехии Первенстве Европы. Всего нашу страну на соревнованиях в Праге представляют 40 молодых спортсменов со всей России.

В весовой категории 44 килограмма Анастасия Хрипунова одержала безоговорочную победу, успешно поборов всех соперниц, и принесла России высший бал в копилку спортивных наград. Спортсменка представляет Ковровскую школу самбо и тренируется под руководством Алексея Гусева.

Представитель Владимирской школы самбо, тренирующийся у Антона Кашутина и Александра Андреева, Артём Обухов стал серебряным призером в весовой категории 65 килограмм.

Автор: Владимирская служба новостей