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Новости
23.04.2017 12:50

Успех владимирских самбистов
Владимирские самбисты Анастасия Хрипунова и Артём Обухов показали отличные результаты на проходящем в Чехии Первенстве Европы. Всего нашу страну на соревнованиях в Праге представляют 40 молодых спортсменов со всей России. 
В весовой категории 44 килограмма Анастасия Хрипунова одержала безоговорочную победу, успешно поборов всех соперниц, и принесла России высший бал в копилку спортивных наград. Спортсменка представляет Ковровскую школу самбо и тренируется под руководством Алексея Гусева.
Представитель Владимирской школы самбо, тренирующийся у Антона Кашутина и Александра Андреева, Артём Обухов стал серебряным призером в весовой категории 65 килограмм.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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