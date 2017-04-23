Во Владимире стартует бесплатная программа «Азбука предпринимателя»

Во Владимире уже во второй раз стартует бесплатная обучающая программа «Азбука предпринимателя». Это специальный образовательный продукт Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В 33-м регионе под эгидой областной администрации он реализуется государственным автономным учреждением Владимирской области «Бизнес-инкубатор».

Участником проекта может стать любой желающий, кто задумывается об открытии своего дела, или начинающий предприниматель, у которого есть вопросы к экспертам по ведению собственного бизнеса.

Программа предусматривает пятидневный курс. За это время участники изучают азы предпринимательской деятельности: как начать свой бизнес, определить бизнес-идею, зарегистрировать организацию, разработать маркетинговую стратегию, кому и как продавать свой товар. По окончании программы предприниматель уже будет иметь свой бизнес-план и сможет приступить к его реализации.

Первый тренинг в этом году начнётся уже завтра, в нём примут участие 20 человек из более чем 50 подавших заявки. Те, кто не вошёл в эту группу или не успел подать заявку, тоже смогут пройти обучение: в этом году в рамках «Азбуки предпринимателя» в течение года будет 4 тренинга.

Автор: Владимирская служба новостей