Во Владимире стартует бесплатная программа «Азбука предпринимателя»
Во Владимире уже во второй раз стартует бесплатная обучающая программа «Азбука предпринимателя». Это специальный образовательный продукт Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В 33-м регионе под эгидой областной администрации он реализуется государственным автономным учреждением Владимирской области «Бизнес-инкубатор».
Участником проекта может стать любой желающий, кто задумывается об открытии своего дела, или начинающий предприниматель, у которого есть вопросы к экспертам по ведению собственного бизнеса.
Программа предусматривает пятидневный курс. За это время участники изучают азы предпринимательской деятельности: как начать свой бизнес, определить бизнес-идею, зарегистрировать организацию, разработать маркетинговую стратегию, кому и как продавать свой товар. По окончании программы предприниматель уже будет иметь свой бизнес-план и сможет приступить к его реализации.
Первый тренинг в этом году начнётся уже завтра, в нём примут участие 20 человек из более чем 50 подавших заявки. Те, кто не вошёл в эту группу или не успел подать заявку, тоже смогут пройти обучение: в этом году в рамках «Азбуки предпринимателя» в течение года будет 4 тренинга.
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