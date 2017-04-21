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Новости
21.04.2017 15:45

Владимирцы приглашаются на «Вечер фронтовых песен»
В преддверие Дня Победы, 8 мая, на Никитском бульваре Владимира пройдет праздник «За день до Победы». В программе - велоквест, лекция «Разговор с ветераном», мастер-класс по танцам военных лет, музыкальная программа «Вечер фронтовых песен», открытый кинопоказ военной драмы "28 ПАНФИЛОВЦЕВ" (2016, Россия, 12+), выставка фотографий и экспонатов поискового движения города, работа полевой кухни и другие интерактивные площадки. 
В рамках музыкальной программы «Вечер фронтовых песен» любой житель Владимира сможет исполнить любимые песни военных лет под «живой» аккомпанемент, прочитать стихотворение или прозу. Заявки на участие принимаются по электронной почте frolova@sledizanami.ru до 3 мая (включительно). 
Заявка оформляется в свободной форме с обязательным указанием ФИО, возраста участника, контактного телефона и текста произведения. Обращаем вниманием, что исполнение музыкальных композиций под фонограмму не допускается. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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