Владимирцы приглашаются на «Вечер фронтовых песен»

В преддверие Дня Победы, 8 мая, на Никитском бульваре Владимира пройдет праздник «За день до Победы». В программе - велоквест, лекция «Разговор с ветераном», мастер-класс по танцам военных лет, музыкальная программа «Вечер фронтовых песен», открытый кинопоказ военной драмы "28 ПАНФИЛОВЦЕВ" (2016, Россия, 12+), выставка фотографий и экспонатов поискового движения города, работа полевой кухни и другие интерактивные площадки.

В рамках музыкальной программы «Вечер фронтовых песен» любой житель Владимира сможет исполнить любимые песни военных лет под «живой» аккомпанемент, прочитать стихотворение или прозу. Заявки на участие принимаются по электронной почте frolova@sledizanami.ru до 3 мая (включительно).

Заявка оформляется в свободной форме с обязательным указанием ФИО, возраста участника, контактного телефона и текста произведения. Обращаем вниманием, что исполнение музыкальных композиций под фонограмму не допускается.





Автор: Владимирская служба новостей