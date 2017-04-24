В Суздале откроется XIII Всероссийская школа молодого психиатра
Сегодня в Суздале откроется XIII Всероссийская школа молодого психиатра, преподавателями которой станут ведущие психиатры России и один из самых известных психиатров Германии профессор Томас Шульце.
В ходе мероприятия состоятся симпозиумы на темы диагностики и терапии психических расстройств, персонифицированной психиатрии, современных проблем сосудистой и смешанной деменции, психического здоровья женщин.
Российские профессора выступят с лекциями на такие темы, как редкие психопатологические синдромы, проблемы реабилитации в психиатрии, нейропсихиатрия, роль психологии в современной психиатрической практике, ведущие европейские модели охраны психического здоровья, расстройства аутического спектра.
Также запланированы «круглые столы» на темы современных подходов к диагностике и лечению шизофрении, биполярной депрессии, любовной аддикции. Речь пойдет и о бизнес-проектах в сфере психиатрии, перспективах развития коммерческих услуг и многом другом.
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