В Суздале откроется XIII Всероссийская школа молодого психиатра

Сегодня в Суздале откроется XIII Всероссийская школа молодого психиатра, преподавателями которой станут ведущие психиатры России и один из самых известных психиатров Германии профессор Томас Шульце.

В ходе мероприятия состоятся симпозиумы на темы диагностики и терапии психических расстройств, персонифицированной психиатрии, современных проблем сосудистой и смешанной деменции, психического здоровья женщин.

Российские профессора выступят с лекциями на такие темы, как редкие психопатологические синдромы, проблемы реабилитации в психиатрии, нейропсихиатрия, роль психологии в современной психиатрической практике, ведущие европейские модели охраны психического здоровья, расстройства аутического спектра.

Также запланированы «круглые столы» на темы современных подходов к диагностике и лечению шизофрении, биполярной депрессии, любовной аддикции. Речь пойдет и о бизнес-проектах в сфере психиатрии, перспективах развития коммерческих услуг и многом другом.

Автор: Владимирская служба новостей