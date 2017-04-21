Во Владимире выступит Юрий Башмет и «Солисты Москвы»

Завтра во Владимире на сцене Концертного зала им. С.И.Танеева состоится концерт солиста-виртуоза, дирижера Юрия Башмета с камерным ансамблем «Солисты Москвы». В рамках юбилейного тура, посвященного 25-летию коллектива, артисты исполнят сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Макса Бруха и Петра Чайковского.

Концерт пройдет в рамках II Танеевского фестиваля, посвященного памяти уроженца города, выдающегося композитора, ученого-музыковеда и преподавателя Сергея Танеева. Программа фестиваля включает в себя симфонические и камерные концерты, спектакли, а также специальную просветительскую программу «Народная консерватория».

Автор: Владимирская служба новостей