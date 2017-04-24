6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
24.04.2017 08:38

Во Владимирской области стартует акция «Георгиевская ленточка»
Сегодня во Владимире у памятника Александру Невскому состоится отправка сводного областного поискового отряда на первую в этом сезоне межрегиональную экспедицию в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти-2017». 
Также будет дан старт областной патриотической акции «Георгиевская ленточка», состоится награждение победителей областного конкурса молодежных клубов и объединений на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи, а также лауреатов премии имени почетного гражданина Владимирской области Алевтины Артёмовой за достижения в патриотическом воспитании молодежи. 
Кроме того, запланирована передача солдатского медальона родственникам лейтенанта Вакулюка, обнаруженного поисковым отрядом «Феникс» из Нижнего Новгорода в ходе поисковой экспедиции в Велижском районе Смоленской области. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт