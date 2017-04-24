Во Владимирской области стартует акция «Георгиевская ленточка»

Сегодня во Владимире у памятника Александру Невскому состоится отправка сводного областного поискового отряда на первую в этом сезоне межрегиональную экспедицию в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти-2017».

Также будет дан старт областной патриотической акции «Георгиевская ленточка», состоится награждение победителей областного конкурса молодежных клубов и объединений на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи, а также лауреатов премии имени почетного гражданина Владимирской области Алевтины Артёмовой за достижения в патриотическом воспитании молодежи.

Кроме того, запланирована передача солдатского медальона родственникам лейтенанта Вакулюка, обнаруженного поисковым отрядом «Феникс» из Нижнего Новгорода в ходе поисковой экспедиции в Велижском районе Смоленской области.

Автор: Владимирская служба новостей