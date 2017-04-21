На прилавках региона - фальсифицированные продукты

Специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области рассказали о гигиенической характеристике продовольственной продукции 33-го региона. В прошлом году из 1680 проб пищевой продукции около 13 процентов не соответствовали тем или иным показателям или заявленным требованиям. Чаще всего фальсифицируются мясо и мясная продукция (замена сырья) – 13,6 процента; молоко и молочная продукция (замена животных жиров растительными) – 16,1 процента; рыба и морепродукты (превышение предельно допустимой массы глазури) – 24,5 процента; консервы – 37,8 процента.

Отдельно было сказано о случаях фальсификации сливочного масла. Из 60 исследованных проб 26 не соответствовали требованиям ГОСТа. С целью удешевления готовой продукции недобросовестные предприниматели добавляют в неё пальмовое масло без соответствующей маркировки для потребителей. В «черный список» попали производители из Московской, Ивановской и Самарской областей, а также из Новосибирска.

Автор: Владимирская служба новостей