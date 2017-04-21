В Камешково прикрыли наркопритон

В Камешково прикрыли наркопритон. В своей квартире его организовал 29-летний местный житель. В течение месяца к нему приходили наркозависимые лица и потребляли запрещенные вещества. При осмотре помещения полицейские нашли шприцы и посуду с остатками наркотиков. В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Автор: Владимирская служба новостей