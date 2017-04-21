В Муроме на месяц закрыли ларек с шаурмой

В Муроме на месяц закрыли ларек с шаурмой. Причиной стали нарушения, выявленные специалистами Роспотребнадзора, а поводом послужило отравление местной жительницы, которая купила шаурму как раз в этом месте.

Проверка показала, что в заведении нет водопровода, дезинфицирующих средств и всей необходимой документации. Также установлено, что продавцы использовали одну разделочную доску для нарезки сырых и готовых продуктов и не соблюдали условий хранения готовых продуктов. Кроме того, в одной из проб взятых на исследование продуктов нашли бактерии кишечной палочки.

Автор: Владимирская служба новостей