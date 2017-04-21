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Новости
21.04.2017 11:44

В Муроме на месяц закрыли ларек с шаурмой
В Муроме на месяц закрыли ларек с шаурмой. Причиной стали нарушения, выявленные специалистами Роспотребнадзора, а поводом послужило отравление местной жительницы, которая купила шаурму как раз в этом месте. 
Проверка показала, что в заведении нет водопровода, дезинфицирующих средств и всей необходимой документации. Также установлено, что продавцы использовали одну разделочную доску для нарезки сырых и готовых продуктов и не соблюдали условий хранения готовых продуктов. Кроме того, в одной из проб взятых на исследование продуктов нашли бактерии кишечной палочки. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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