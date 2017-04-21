«Торпедо» встретится с ФК «Коломна»

Продолжаются матчи второго круга первенства России по футболу сезона 2016 - 2017 годов среди команд второго дивизиона зоны «Запад». Завтра, 22 апреля, пройдёт домашний поединок владимирского «Торпедо». Его соперником станет ФК «Коломна». Игра начнется в 15 часов. Напомним, на данный момент владимирцы находятся на 8 месте в турнирной таблице. В активе команды 21 очко. «Коломна» располагается на 12 строчке.

Автор: Владимирская служба новостей