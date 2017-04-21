На «Карте убитых дорог» - 186 проблемных участков Владимирской области

На «Карте убитых дорог» уже размещена информация о 186 проблемных участках Владимирской области. Больше всего красных точек отмечено в городах Владимир (85) и Ковров (39). Меньше всего - в Кольчугинском, Киржачском и Александровском районах. По словам координаторов проекта, последний фактор может объясняться рядом причин. Либо население не знает об этой карте, либо в данных муниципалитетах дороги в хорошем состоянии, однако это маловероятно. Поэтому активисты ОНФ отправились в эти районы и рассказали о сути проекта.

Автор: Владимирская служба новостей