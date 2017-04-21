Клещи уже покусали 9 жителей области

За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось 9 человек, среди них 5 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в Александровском, Муромском, Кольчугинском, Петушинском и Собинском районах.

Заболеваний клещевым энцефалитом и боррелиозом не зарегистрировано.

Специалисты напоминают, что лучший способ избежать укусов клещей — индивидуальная защита. При походе в лес важно соблюдать меры предосторожности: находиться дальше от кустарников, одеваться в светлую однотонную одежду, пользоваться репеллентами.

Снятого клеща можно доставить на исследование в лабораторию Управления Роспотребнадзора по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, д.20, график работы с 9 до 10 час.

Автор: Владимирская служба новостей