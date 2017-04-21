Кража на миллион

В Собинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего уроженца Республики Беларусь. По данным следствия, в марте этого года мужчина проник в квартиру, расположенную в городе Собинка, откуда похитил около полумиллиона рублей, а также около двадцати килограммов лома серебряных изделий. Материальный ущерб превысил один миллион рублей.

Также установлено, что на счету задержанного не менее десяти подобных преступлений. Расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей