Владимирские таланты отправились на «Дельфийские игры – 2017»
В Екатеринбурге открылись «Дельфийские игры – 2017». В проекте принимают участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из 76 регионов страны и из 8 стран СНГ.
Отправилась на Игры и делегация Владимирской области. В неё входят воспитанница Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Собинского района Елена Козырева (она примет участие в творческом соревновании в номинации «Народный вокал») и студентка Вязниковского технико-экономического колледжа Маргарита Спирина, которая покажет своё мастерство в номинации «Дизайн одежды».
Наши девушки будут проходить конкурсные испытания первого тура. Болеть за наших и следить за ходом Игр можно с помощью интернет-трансляции на ДЕЛЬФИК.ТВ, а также в социальной сети Одноклассники, на официальных сайтах Международной ассоциации студенческого телевидения и Национального Образовательного телевизионного канала «Просвещение».
«Дельфийские игры» в Свердловской области – культурная площадка для состязаний талантливых юношей и девушек по 31 номинации классического, народного и современного искусства.
Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.