Владимирские таланты отправились на «Дельфийские игры – 2017»

В Екатеринбурге открылись «Дельфийские игры – 2017». В проекте принимают участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из 76 регионов страны и из 8 стран СНГ.

Отправилась на Игры и делегация Владимирской области. В неё входят воспитанница Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Собинского района Елена Козырева (она примет участие в творческом соревновании в номинации «Народный вокал») и студентка Вязниковского технико-экономического колледжа Маргарита Спирина, которая покажет своё мастерство в номинации «Дизайн одежды».

Наши девушки будут проходить конкурсные испытания первого тура. Болеть за наших и следить за ходом Игр можно с помощью интернет-трансляции на ДЕЛЬФИК.ТВ, а также в социальной сети Одноклассники, на официальных сайтах Международной ассоциации студенческого телевидения и Национального Образовательного телевизионного канала «Просвещение».

«Дельфийские игры» в Свердловской области – культурная площадка для состязаний талантливых юношей и девушек по 31 номинации классического, народного и современного искусства.

Автор: Владимирская служба новостей