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Новости
20.04.2017 17:15

Владимирские таланты отправились на «Дельфийские игры – 2017»
В Екатеринбурге открылись «Дельфийские игры – 2017». В проекте принимают участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из 76 регионов страны и из 8 стран СНГ. 
Отправилась на Игры и делегация Владимирской области. В неё входят воспитанница Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Собинского района Елена Козырева (она примет участие в творческом соревновании в номинации «Народный вокал») и студентка Вязниковского технико-экономического колледжа Маргарита Спирина, которая покажет своё мастерство в номинации «Дизайн одежды».
Наши девушки будут проходить конкурсные испытания первого тура. Болеть за наших и следить за ходом Игр можно с помощью интернет-трансляции на ДЕЛЬФИК.ТВ, а также в социальной сети Одноклассники, на официальных сайтах Международной ассоциации студенческого телевидения и Национального Образовательного телевизионного канала «Просвещение».
«Дельфийские игры» в Свердловской области – культурная площадка для состязаний талантливых юношей и девушек по 31 номинации классического, народного и современного искусства. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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