Владимирцам расскажут «Миф о любимом вожде»

Сегодня во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике откроется выставка «Миф о любимом вожде».

«Канонизация» Ленина началась в 1924 году. Уход из жизни основателя Советского государства стал поводом для создания музея его имени, начало которому положила экспозиция, открытая в одном из залов Музея революции в 1925 году. Через 10 лет было принято решение об открытии рядом с Красной площадью Центрального музея В.И.Ленина. Более полувека Музей культивировал приверженность делу Ленина и Сталина – исторических деятелей, олицетворявших политику правившей Коммунистической партии. Это и предопределило его судьбу в постсоветской России: в ноябре 1993 года он был закрыт. Коллекция из 100 тысяч экспонатов не выставлялась более 20 лет. Сейчас это – достояние Государственного Исторического музея. Предметы из этого собрания и составляют основу выставки.

О том, как создавался и поддерживался культ Ленина и Сталина, какими на самом деле были эти люди, расскажут 120 артефактов и копий: личные вещи и мебель вождей, подарки правителям – картины в стиле соцреализма и поделки народных умельцев со всех уголков СССР, плакаты, фотодокументы и кинохроника, гипсовые отливки посмертной маски и кистей рук Владимира Ильича Ленина, сталинские курительные трубки.

Часть экспонатов для показа во Владимире представил Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские». Там с 1918 года отдыхал, а с 1922 года постоянно жил вождь пролетарской революции Владимир Ленин. Там же в январе 1924 года он скончался.

Выставка ждет посетителей до 9 июля.

Автор: Владимирская служба новостей