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Новости
20.04.2017 17:10

Представительница 33 региона победила на Всероссийских соревнованиях по стрельбе
Представительница Владимирской области Анастасия Новикова вошла в число победителей командного Первенства России по стрельбе из малокалиберного оружия и личных Всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия среди спортсменов возрастом до 21 года. Они проходили в Краснодаре с 11 по 18 апреля.
Кандидат в мастера спорта, учащаяся 9-го класса школы №1 города Юрьев-Польский Анастасия Новикова одержала победу в олимпийском упражнении - в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди девушек. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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