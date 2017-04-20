Представительница 33 региона победила на Всероссийских соревнованиях по стрельбе

Представительница Владимирской области Анастасия Новикова вошла в число победителей командного Первенства России по стрельбе из малокалиберного оружия и личных Всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия среди спортсменов возрастом до 21 года. Они проходили в Краснодаре с 11 по 18 апреля.

Кандидат в мастера спорта, учащаяся 9-го класса школы №1 города Юрьев-Польский Анастасия Новикова одержала победу в олимпийском упражнении - в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди девушек.

Автор: Владимирская служба новостей