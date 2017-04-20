6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
20.04.2017 17:00

Перед судом предстанет мастер Вязниковского хлебокомбината
Перед судом предстанет мастер Вязниковского хлебокомбината.  Она обвиняется в нарушении правил охраны труда, повлекшем гибель девушки на производстве. Напомним, в ноябре прошлого года после стажировки во время работ по очистке тестомесильной машины погибла одна из сотрудниц. 25-летняя девушка чистила корыто тестомесителя при работающем оборудовании и ее затянуло в аппарат. У пострадавшей осталось двое маленьких детей 2013 и 2015 года рождения, которые переданы под опеку бабушки.
Проверка показала, что мастер цеха знала о недостатках оборудования, однако мер к надежному ограждению механизмов не принимала. Не убедившись в том, что новой работницей усвоены правила безопасности о недопустимости очистки поверхностей тестомесильной машины при включенном электродвигателе, мастер не контролировала технологический режим производства и работу пострадавшей.
Обвиняемая признала вину в полном объеме.  

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт