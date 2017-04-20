Во Владимирской области ФСБ разыскивает четверых боевиков

Накануне в Александровском районе сотрудники ФСБ ликвидировали двоих боевиков, связанных с вербовщиками международных террористических организаций и готовящих теракты на территории России. Однако, как стало известно, еще четверым террористам удалось сбежать. В связи с этим в регионе продолжается специальная операция.

Как сообщил Life.ru, уроженцы Средней Азии, уничтоженные во Владимирской области, планировали расстрел толпы по парижскому сценарию на 9 Мая, а также подрывы во время майских праздников во Владимирской и в Московской областях.





Автор: Владимирская служба новостей