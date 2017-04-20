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Новости
20.04.2017 16:28

Во Владимирской области ФСБ разыскивает четверых боевиков
Накануне в Александровском районе сотрудники ФСБ ликвидировали двоих боевиков, связанных с вербовщиками международных террористических организаций и готовящих теракты на территории России. Однако, как стало известно, еще четверым террористам удалось сбежать. В связи с этим в регионе продолжается специальная операция. 
Как сообщил Life.ru, уроженцы Средней Азии, уничтоженные во Владимирской области, планировали расстрел толпы по парижскому сценарию на 9 Мая, а также подрывы во время майских праздников во Владимирской и в Московской областях.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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