«Библионочь» - в Центральной городской библиотеке

Владимирцы приглашаются принять участие в акции «Библионочь». В шестой раз она пройдет в стенах Центральной городской библиотеки. Программа будет разнообразной и насыщенной. Двери библиотеки (Суздальский просп., 2) откроются завтра в 17 часов. На площадке «Путешествуй со вкусом» гостей ждут мастер-классы по изготовлению цветов, книжная лотерея; фотосалон «Примерь обложку!», выставка декоративных тарелок, открыток из Китая, книг-путеводителей и многое другое. Поднявшись на второй этаж, посетители попадут на площадку «Зеленая планета», где развернется выставка экспонатов Музея иллюзий и наук «Да Винчи». В читальном зале пройдут лекция «Поэт русского пейзажа», посвященная творчеству художника-графика Бориса Французова; выступление театральной студии «Parod))S..!»; игра-презентация «Владимир – бриллиант Золотого кольца России» и киносеанс «Экологические сказки на ночь». На площадке «Через Вселенную» публику встретит ночной страж - мудрый Филин. Здесь откроются два мастер-класса: по созданию Солнечной системы и мастер-класс в технике квиллинг «Цветочные фантазии, или Подарки своими руками». Также здесь состоится лекция «Эволюция собаки: что было и к чему пришли».

Множество приятных сюрпризов ожидает гостей «Культурно-образовательного центра» - филиала № 2 МБУК «ЦГБ» (просп. Ленина, 12). С 17:00 до 18:30 филиал приглашает детей и подростков на «Библиосумерки», где будут организованы интерактивная игра-квест «Хранители», мастер-класс по вышивке лентами, игротека и студия аквагрима. С 18:30 до 24:00 начнутся мероприятия для взрослых. В программе «Библионочи» для них подготовлены: лекция «Гормональная система и анализ окружающего мира», лекция «Йога – путь к совершенству» и практическое занятие по йоге, встреча с участниками проекта «Поэтический ковчег», выступления студии современного бального танца «Эдем», Ансамбля мажореток, певцов С. Маслова, Ж. Нестерец и многое другое.





Автор: Владимирская служба новостей