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Новости
20.04.2017 16:00

Социальные проездные подорожают на 40 рублей
В почтовых отделениях Владимира стартовали продажи единых социальных проездных на май, сообщает газета «Призыв». Стоимость месячных билетов выросла на 40 рублей и составляет - 377 рублей. Единые проездные могут купить пенсионеры и федеральные льготники. Сегодня они действуют на 8 троллейбусных и 14 автобусных маршрутах. Также известно, что  цены вырастут и на проездные в троллейбусах. Обычным горожанам проездной обойдётся в 950 рублей, школьникам – в 250 рублей, студентам – в 420 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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