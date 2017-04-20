Социальные проездные подорожают на 40 рублей

В почтовых отделениях Владимира стартовали продажи единых социальных проездных на май, сообщает газета «Призыв». Стоимость месячных билетов выросла на 40 рублей и составляет - 377 рублей. Единые проездные могут купить пенсионеры и федеральные льготники. Сегодня они действуют на 8 троллейбусных и 14 автобусных маршрутах. Также известно, что цены вырастут и на проездные в троллейбусах. Обычным горожанам проездной обойдётся в 950 рублей, школьникам – в 250 рублей, студентам – в 420 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей