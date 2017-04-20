6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
20.04.2017 13:16

Врач-кардиолог брала деньги с пациентов
В Кольчугино перед судом предстанет врач-кардиолог. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, накануне доктор на приеме потребовала от двух пациентов деньги за передачу им результатов лабораторных исследований и выдачу направления в Ковровский кардиологический центр на проведение операции. При этом врач пояснила, что деньги якобы требуются для передачи специалистам кардиоцентра. Пациенты согласились и отдали ей 31 тысячу рублей. 
По данному факту в отношении доктора возбуждено уголовное дело. А мужчины на законных основаниях госпитализированы в кардиоцентр, где получат бесплатную медицинскую помощь.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт