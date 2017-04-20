Врач-кардиолог брала деньги с пациентов

В Кольчугино перед судом предстанет врач-кардиолог. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, накануне доктор на приеме потребовала от двух пациентов деньги за передачу им результатов лабораторных исследований и выдачу направления в Ковровский кардиологический центр на проведение операции. При этом врач пояснила, что деньги якобы требуются для передачи специалистам кардиоцентра. Пациенты согласились и отдали ей 31 тысячу рублей.

По данному факту в отношении доктора возбуждено уголовное дело. А мужчины на законных основаниях госпитализированы в кардиоцентр, где получат бесплатную медицинскую помощь.





Автор: Владимирская служба новостей