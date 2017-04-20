Во Владимире пройдет Всероссийская акция «Библионочь»

В ночь с 21 на 22 апреля во Владимире пройдет Всероссийская акция «Библионочь». Мероприятия акции будут организованы в библиотеках, музеях, книжных магазинах, литературных клубах и издательствах. Событиями Ночи по традиции станут викторины, мастер-классы, литературные квесты, игры и концерты.

В частности, во Владимирской областной научной библиотеке все мероприятия будут объединены темой «Родом из читающей страны». В 20.00 здесь начнут работу несколько площадок, представляющих различные этапы советской эпохи: библиоквест «Литзарница», экскурсия в хранилище книг, «Громкие чтения» в исполнении народного артиста РФ Николая Горохова, спектакль театра «Фавор», поэтическая программа доктора филологических наук Виктора Малыгина, Чемпионат на лучшее прочтение художественного произведения, презентация книги об Андрее Боголюбском, артистическое фехтование с демонстрацией костюмов ушедшей эпохи и реконструированными боями на мечах. Также в программе – заседание «Клуба путешественников», выступление студенческого камерного балета ВлГУ «Гестус», Алексея Молдалиева, фолк-группы «Мужики», «квартирник» с бардовскими песнями, концерт владимирской группы «Пушкарь FM».

На площадке интеллектуального досуга «Дом культуры» будут ждать своих участников Секция настольных игр, «Буриме», «Агитпроп», «Слово за слово», «Кинопанорама», викторина «Что? Где? Когда?», настольные игры, «Бумажное шоу». Познакомиться с мастерством художников и каллиграфов можно будет на площадке уличного искусства «Арбат», там же будут работать кафе и авторское ателье Татьяны Фадеевой. На площадках «Коммунальная квартира», «Город областного значения» и «Дом быта» гостей ждут свои сюрпризы.

Так же вечером откроются двери областной библиотеки для детей и молодежи. В ней темой «Библионочи-2017» станут «Новые прочтения». В корпусе на улице Мира, 51 подготовлена программа для детей и подростков по книгам из серии «Девочка из будущего» Кира Булычёва об Алисе Селезнёвой. В библиотеке откроются интерактивные игровые площадки. Детский технопарк «Кванториум-33» представит объединения робототехники «Робоквантум» и беспилотной авиации «Аэроквантум». Мастер-класс по криптографии проведёт Музей оптических иллюзий и занимательных наук «Да Винчи». С 19.00 до 21.00 будет открыт планетарий, где гости библиотеки познакомятся с устройством Вселенной. Весь вечер в библиотеке будут проходить мастер-классы, викторины, игры, фотосессия высадки на Луну и многое другое. По традиции всех посетителей ждут подарки, в завершение акции участники «Библионочи» отпустят в небо сотни шариков и загадают желания.

В корпусе на проспекте Строителей, 23 ждут молодёжь, чтобы совершить путешествие «Вокруг света за одну ночь» по мотивам книги Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Для гостей библиотеки пройдут мастер-классы по квилингу, скрапбукингу, сальсе и акварели, китайское чаепитие, предусмотрена программа для любителей сюрреализма в кино и музыке – выступления музыкальных групп «Бокетто» и «Одна ночь».

В 19.00 из парка имени Пушкина стартует велосипедный квест по улицам города Владимира, названным в честь писателей. В заезде могут принять участие команды и индивидуальные любители. По специально подготовленным заданиям они должны будут угадать писателя и побывать на улице, названной его именем.

Автор: Владимирская служба новостей