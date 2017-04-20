Владимир и Суздаль входят в топ-5 популярных у туристов городов «Золотого кольца России»

Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные у туристов города «Золотого кольца России».

Туристический маршрут «Золотое кольцо России», которому в 2017 году исполняется 50 лет, является самым посещаемым туристическим маршрутом России.

В топ-10 городов «Золотого кольца России», популярных у туристов, входят три города Ярославской области (Ярославль, Переславль-Залесский и Ростов Великий), два города Владимирской области (Владимир и Суздаль) и по одному городу следующих областей: Московской (Сергиев Посад), Костромской (Кострома), Ивановской (Иваново), Калужской (Калуга) и Рязанской (Касимов).

По данным ТурСтат , в города «Золотого кольца России» туристы приезжают в среднем на один день и платят за проживание в гостинице 3 тысячи рублей в сутки.

В рамках празднования 50-летия маршрута «Золотого кольца России» во Владимире 17 и 18 июня пройдет III Фестиваль малых туристических городов России, в Суздале с 24 по 30 июля состоится международный фестиваль "Голден Ринг Ралли 2017", с 10 по 16 августа - Международный фестиваль лоскутного шитья, а также другие мероприятия.

Автор: Владимирская служба новостей