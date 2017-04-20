За смерть дочки - год исправительных работ

В Муроме вынесен приговор мужчине, по вине которого погибла его 11-летняя дочь. Напомним, летом прошлого года несовершеннолетняя вместе с отцом и братом пошла на Оку. Мужчина сел в лодку и стал ловить рыбу. Дети в это время забрались в воду, где во время купания девочка начала тонуть. Спасти ее не удалось.

Отец полностью признал свою вину. Судом ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ с взысканием 10 процентов из заработка в доход государства. Кроме того, в пользу мамы погибшей девочки в счет возмещения причиненного морального ущерба с осужденного взыскано 100 тысяч рублей.





Автор: Владимирская служба новостей