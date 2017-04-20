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Новости
20.04.2017 11:27

За смерть дочки - год исправительных работ
В Муроме вынесен приговор мужчине, по вине которого погибла его 11-летняя дочь. Напомним, летом прошлого года несовершеннолетняя вместе с отцом и братом пошла на Оку. Мужчина сел в лодку и стал ловить рыбу. Дети в это время забрались в воду, где во время купания девочка начала тонуть. Спасти ее не удалось. 
Отец полностью признал свою вину. Судом ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ с взысканием 10 процентов из заработка в доход государства. Кроме того, в пользу мамы погибшей девочки в счет возмещения причиненного морального ущерба с осужденного взыскано 100 тысяч рублей. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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