Владимир вновь украсят цветниками и клумбами

В этом году Владимир вновь украсят цветниками и клумбами. В частности, на площади Победы уже в майские праздники должны расцвести тюльпаны. Здесь же, а также на Садовой площади, у здания областной администрации, в микрорайонах Юрьевец и Энергетик высадят виолу. К 9 мая цветники-однолетники появятся у мемориалов в микрорайонах Лунево, Лесной и Оргтруд, улице Совхозной, а также на Театральной площади, у концертного зала им. Танеева, в сквере у ДК Молодежи и на Спасском холме. Также в этом сезоне вновь создадут конструкции в формате вертикального озеленения на улице Георгиевской, в сквере у ДК Молодежи и городских парках. На Ерофеевском спуске появится цветочный «Фрегат», а вдоль улицы Мира распустятся розы.

Автор: Владимирская служба новостей