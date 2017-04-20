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Новости
20.04.2017 10:19

Владимир вновь украсят цветниками и клумбами
В этом году Владимир вновь украсят цветниками и клумбами. В частности, на площади Победы уже в майские праздники должны расцвести тюльпаны. Здесь же, а также на Садовой площади, у здания областной администрации, в микрорайонах Юрьевец и Энергетик высадят виолу. К 9 мая цветники-однолетники появятся у мемориалов в микрорайонах Лунево, Лесной и Оргтруд, улице Совхозной, а также на Театральной площади, у концертного зала им. Танеева, в сквере у ДК Молодежи и на Спасском холме. Также в этом сезоне вновь создадут конструкции в формате вертикального озеленения на улице Георгиевской, в сквере у ДК Молодежи и городских парках. На Ерофеевском спуске появится цветочный «Фрегат», а вдоль улицы Мира  распустятся розы.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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