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Новости
20.04.2017 10:10

До Дня Победы дойдут до каждого ветерана войны
До Дня Победы представители власти Владимирской области планируют дойти до каждого ветерана войны, оказать им помощь в ремонте квартир, в уборке приусадебных участков и придомовых территорий, охватить их заботой, вниманием и поддержкой. 
На сегодняшний день в регионе проживает 22700 ветеранов, в том числе 1013 инвалидов и участников войны, 5292 вдовы (вдовца) погибших и умерших ветеранов войны, 338 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 16065 тружеников тыла.
В 2016 году жилищные условия улучшили 52 ветерана, еще троих обеспечат жильем в текущему году. На эти цели из федерального бюджета поступило 3,5 млн. рублей. Так же планируется отремонтировать жильё 41 ветерана. 
В преддверии 9 мая будет организовано поздравление каждого ветерана с вручением подарков, открыток, сувениров, в том числе, сделанных руками детей. В апреле вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату из областного бюджета в размере 3150 рублей. На эти цели будет направлено более 15 млн. рублей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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