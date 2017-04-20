До Дня Победы дойдут до каждого ветерана войны

До Дня Победы представители власти Владимирской области планируют дойти до каждого ветерана войны, оказать им помощь в ремонте квартир, в уборке приусадебных участков и придомовых территорий, охватить их заботой, вниманием и поддержкой.

На сегодняшний день в регионе проживает 22700 ветеранов, в том числе 1013 инвалидов и участников войны, 5292 вдовы (вдовца) погибших и умерших ветеранов войны, 338 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 16065 тружеников тыла.

В 2016 году жилищные условия улучшили 52 ветерана, еще троих обеспечат жильем в текущему году. На эти цели из федерального бюджета поступило 3,5 млн. рублей. Так же планируется отремонтировать жильё 41 ветерана.

В преддверии 9 мая будет организовано поздравление каждого ветерана с вручением подарков, открыток, сувениров, в том числе, сделанных руками детей. В апреле вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату из областного бюджета в размере 3150 рублей. На эти цели будет направлено более 15 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей