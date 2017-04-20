В Камешково появится птицеводческий комплекс

В этом году на территории индустриального парка Камешково начнут воплощаться в жизнь проекты «Камешковского механического завода» и «Владимирского стандарта». На «КаМЗ» будет организовано производство тракторов 4050LC. На первых порах планируется работа предприятия в режиме промышленной сборки, а затем начнётся локализация производства ряда компонентов, в том числе и кабины. Главное преимущество этих машин – их универсальность: они могут использоваться не только в сельском хозяйстве, но и в ЖКХ, в перевозках на больших предприятиях.

«Владимирский стандарт» планирует строительство высокотехнологичного птицеводческого комплекса по выращиванию индейки и переработке мяса птицы с плановой мощностью 11400 т в год. При реализации проекта будут использоваться лучшие практики мирового опыта птицеводства, в том числе системы экологического мониторинга и охраны окружающей среды. У компании есть заинтересованность в том, чтобы корма производились сельхозорганизациями Камешковского района.

Напомним, что в Камешково компания «Продинвест» уже строит цех по производству сыровяленых колбас и мясных деликатесов, чтобы заменить на российском рынке итальянские продукты, попавшие под санкции.

Автор: Владимирская служба новостей