В 33 регионе ожидаются снег и сильный ветер

По информации синоптиков сегодня ночью и завтра днём в 33 регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег с дождем, порывы ветра до 20 метров в секунду.

Такие погодные условия повышают риски возникновения ЧС и происшествий, связанных с ДТП, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, обрушением слабоукреплённых рекламных конструкций и старых деревьев.

Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает водителей проявлять особую внимательность на дорогах, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

При возникновении происшествий следует звонить на телефоны спасения: «01», «101», «112».

Автор: Владимирская служба новостей