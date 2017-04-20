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Новости
20.04.2017 09:59

В 33 регионе ожидаются снег и сильный ветер
По информации синоптиков сегодня ночью и завтра днём в 33 регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег с дождем, порывы ветра до 20 метров в секунду.
Такие погодные условия повышают риски возникновения ЧС и происшествий, связанных с ДТП, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, обрушением слабоукреплённых рекламных конструкций и старых деревьев.
Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает водителей проявлять особую внимательность на дорогах, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.
При возникновении происшествий следует звонить на телефоны спасения: «01», «101», «112».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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