Владимирская область к пожароопасному сезону готова

Владимирская область к пожароопасному сезону готова. В период с 24 апреля по 12 мая запланированы проверки 169 населённых пунктов, 66 садоводческих некоммерческих товариществ, детских оздоровительных лагерей и других социально значимых объектов на предмет пожарной безопасности. Силы и средства объединённой региональной группировки к борьбе с природными пожарами в наступающий пожароопасный период готовы. С положительным результатом проверена их готовность к взаимодействию с командами добровольных пожарных, всеми участниками лесных отношений, в том числе с коллективами 36 пожарно-химических станций региона.

Во время пожароопасного периода будет проводиться патрулирование лесов силами 450 патрульных групп. Кроме вертолёта МИ-8, Главное управление МЧС России по Владимирской области задействует в авиамониторинге 7 беспилотных летательных аппаратов. В случае ухудшения обстановки в наиболее проблемные места готовы высадится беспарашютным способом 45 специально подготовленных пожарных. Предусмотрены и другие резервы.

Автор: Владимирская служба новостей