Владимирской таможне исполняется 25 лет

Сегодня во Владимирской областной филармонии состоится торжественное собрание, посвящённое 25-летию образования Владимирской таможни. В мероприятии планируется участие Губернатора Светланы Орловой, начальника Центрального таможенного управления Сергея Прусова, начальника Владимирской таможни Алексея Архипова, председателя Законодательного Собрания Владимира Киселева, главного федерального инспектора Сергея Мамеева, руководителей таможен Центрального таможенного управления, ветеранов и служащих Владимирской таможни.

Таможенная служба является одним из основных источников пополнения доходной части федерального бюджета. Владимирская таможня создана в соответствии с Приказом Государственного таможенного комитета России от 20 апреля 1992 года.

В рамках мероприятия состоится награждение Почетными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами администрации Владимирской области, ведомственными наградами и Почётными грамотами, а также поощрение памятными подарками сотрудников и ветеранов таможенной службы.

Автор: Владимирская служба новостей