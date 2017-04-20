Во Владимире торжественно отметят День службы занятости

Сегодня во Владимире торжественно отметят День службы занятости. Центральным событием мероприятия, которое пройдет на базе Владимирского политехнического колледжа, станет подведение итогов и награждение победителей конкурса «Лучший директор Центра занятости населения».

За это звание в финале боролись пять руководителей, показавших хорошие знания нормативных правовых документов в сфере занятости населения и охраны труда и представившие на первом этапе конкурса самые сильные проекты на тему «Служба занятости населения 21 века». Эти работы включали в себя предложения по совершенствованию работы центров занятости и технологии оказания государственных услуг, по созданию эффективной организационной структуры службы занятости.

Конкурс проводится департаментом по труду и занятости населения областной администрации в целях развития кадрового потенциала директоров ЦЗН.

Автор: Владимирская служба новостей