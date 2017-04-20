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Новости
20.04.2017 08:40

Во Владимире торжественно отметят День службы занятости
Сегодня во Владимире торжественно отметят День службы занятости. Центральным событием мероприятия, которое пройдет на базе Владимирского политехнического колледжа, станет подведение итогов и награждение победителей конкурса «Лучший директор Центра занятости населения». 
За это звание в финале боролись пять руководителей, показавших хорошие знания нормативных правовых документов в сфере занятости населения и охраны труда и представившие на первом этапе конкурса самые сильные проекты на тему «Служба занятости населения 21 века». Эти работы включали в себя предложения по совершенствованию работы центров занятости и технологии оказания государственных услуг, по созданию эффективной организационной структуры службы занятости.
Конкурс проводится департаментом по труду и занятости населения областной администрации в целях развития кадрового потенциала директоров ЦЗН.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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