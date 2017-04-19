Владимирская область примет участие в Европейской неделе иммунизации

С 24 по 30 апреля во Владимирской области, как и во всех регионах России, пройдет ежегодная Европейская неделя иммунизации, во время которой людям расскажут о том, от каких болезней можно защитить себя и близких с помощью прививок.

В России иммунизация населения проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок, который предусматривает обязательную вакцинацию против 12 заболеваний. Это вирусный гепатит В, дифтерия, краснуха, коклюш, корь, грипп, туберкулез, полиомиелит, столбняк и другие заболевания. Граждане вакцинируются в определенном возрасте бесплатно.

В дни проведения Европейской недели иммунизации-2017 во Владимирской области состоятся выходы прививочных бригад в детские и образовательные учреждения, на предприятия и организации. Также запланированы беседы и лекции для детского и взрослого населения.

Департамент здравоохранения областной администрации приглашает граждан посетить в рамках Европейской недели иммунизации поликлиники по месту жительства для проведения бесплатной вакцинации, предусмотренной Национальным календарем профилактических прививок.

Автор: Владимирская служба новостей