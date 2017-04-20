Во Владимире продолжается II Танеевский фестиваль

В городе Владимир продолжается II Танеевский фестиваль. Программа включает в себя симфонические и камерные концерты, спектакли, а также специальную программу «Народная консерватория». Сегодня публика сможет посмотреть спектакль с участием актрисы театра и кино Ксении Раппопорт. Вместе с пианисткой Полиной Осетинской она представят постановку «Неизвестный друг» по произведениям Ивана Бунина. Начало в 18-30.

Автор: Владимирская служба новостей