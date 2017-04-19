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19.04.2017 14:41
На территории Владимирской области убито два террориста
На территории Владимирской области убито два террориста, сообщает Управление ФСБ. Ими оказались двое выходцев из Средней Азии. Данные лица состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств и выражали готовность к совершению терактов в России. На месте проведения оперативных мероприятий были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатки, автомат, пистолет и боеприпасы.
Автор: Владимирская служба новостей