На территории Владимирской области убито два террориста

На территории Владимирской области убито два террориста, сообщает Управление ФСБ. Ими оказались двое выходцев из Средней Азии. Данные лица состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств и выражали готовность к совершению терактов в России. На месте проведения оперативных мероприятий были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатки, автомат, пистолет и боеприпасы.

Автор: Владимирская служба новостей