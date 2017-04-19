«Здоровье. Красота. Спорт» - в «Экспоцентре» Владимира

Одиннадцатая Межрегиональная выставка «Здоровье. Красота. Спорт» откроется завтра в «Экспоцентре» Владимира. По данным Торгово-промышленной палаты Владимирской области, в проекте примут участие более 60 компании из 7 регионов России. Гости смогут ознакомиться с приборами для диагностики и лечения заболеваний, пройти комплексные экспресс-тестирование, получить консультации врачей-специалистов, познакомиться с новинками в области косметологии. Выставочный павильон будет разбит на разделы: санаторно-курортное лечение; медицинские приборы; фармацевтика и косметология; спортивное оборудование и одежда; ортопедические изделия, средства очистки воздуха, здоровое питание и БАДы.

Также в рамках выставки пройдут презентации фирм, отдельных товаров и услуг, дегустации и встречи.

Выставка пройдет с 20 по 23 апреля. Открытие в 10 утра.

Автор: Владимирская служба новостей