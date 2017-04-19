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Новости
19.04.2017 12:59

«Владимир — город равных возможностей»
Депутаты Горсовета обсудили ход муниципальной программы «Владимир — город равных возможностей». Ее основной задачей является создание условий для повышения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Срок действия программы рассчитан до 2020 года. Например, в рамках мероприятий в школах №№2, 25 и 37 был проведен ремонт санитарно-гигиенических комнат, классов для занятий, расширены дверные проемы и установлены пандусы. В детских садах №4 и 8, кроме ремонта части помещений, было приобретено логопедическое и ортопедическое оборудование и специальная мебель.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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