Депутаты ЗС одобрили ужесточение мер против вредных выбросов в атмосферный воздух

Депутаты областного парламента одобрили ужесточение мер против вредных выбросов в атмосферный воздух. Изменения в системе штрафов, в случае принятия данного закона, произойдут для предприятий, которые выбрасывают вредные вещества в атмосферный воздух. На сегодняшний день штрафы эти довольно небольшие. По факту действующие санкции несоразмерны степени принесенного экологии вреда. Поэтому сегодня нарушители предпочитают просто платить штрафы, не делая ничего для улучшения экологической ситуации. Согласно «экологическому» законопроекту штрафы для юрлиц в некоторых случаях поднимутся до миллиона рублей или административного приостановления деятельности предприятия сроком до 90 суток.

Автор: Владимирская служба новостей