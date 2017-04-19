Почти половину владимирцев увольняли с работы по решению работодателя

Почти половину владимирцев увольняли с работы по решению работодателя. Еще 18% расставались с работой из-за сокращения должности или штата и закрытия предприятия. Треть ответили, что увольнение всегда происходило по их инициативе. Таковы данные опроса сайта "Зарплата.ру". Несоответствие должности – самая популярная официальная причина увольнения. Из-за нее теряли работу 46% владимирцев. Трети, 36%, сообщили, что они не прошли испытательный срок. Еще 14% были уволены из-за прогулов и алкоголя, а 8% - из-за грубого нарушения трудовой дисциплины. Для 63% просьба покинуть компанию была неожиданностью. Справедливым свое увольнение считают только 13%. Хотя это не стало для них поводом для войны с бывшим местом работы: 46% отзываются о нем нейтрально, а 13% даже позитивно.





Автор: Владимирская служба новостей