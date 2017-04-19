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Новости
19.04.2017 10:08

Светлана Орлова: "Слухи о переносе завода "Точмаш" в Ковров по большей части надуманны"
Губернатор Светлана Орлова встретилась с гендиректором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым. Разговор был посвящен дальнейшему развитию Владимирского завода «Точмаш». По словам главы региона, никаких изменений пока не предвидится. Слухи о переносе производства в Ковров по большей части надуманны: 

«Встреча была очень серьёзной. Но итог нашего разговора один: никаких изменений на заводе «Точмаш» пока не предвидится. Разговоры о переносе производства в Ковров по большей части надуманны и строятся на слухах и предположениях. Все эти сплетни о том, что переведут, закроют, обидят – пора прекратить! Конечно, есть понимание, что рынки меняются и в перспективе предприятие будет модернизироваться, открывать новые производства. Но позиция руководства «Росатома» такова, что при любых изменениях будут учтены все особенности коллектива. Алексей Лихачёв прекрасно понимает риски и то, что это предприятие значимо для города Владимира».

Напомним, ранее пресс-служба «Точмаша» сообщала о том, что перенос завода в Ковров поддержала трехсторонняя рабочая группа. Не раз говорилось и о том, что ведутся переговоры с инвесторами о дальнейшем использовании освободившихся площадей завода.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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