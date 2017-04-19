6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
19.04.2017 09:52

Перед судом предстанет бывший сотрудник банка
В Кольчугинском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника банка. 20-летний молодой человек обвиняется в краже. По данным следствия, в конце февраля этого года мужчина, работая консультантом в одном из банков города Кольчугино, похитил денежные средства со счета местной жительницы. Оплатив коммунальные платежи, женщина забыла в терминале пластиковую карту. Воспользовавшись ситуацией, парень снял со счета 3 тысячи рублей, а пластиковую карту выкинул. Однако молодой человек не учел, что как в терминале, так и в зале имеются камеры видеонаблюдения, в объектив которых он попал. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт