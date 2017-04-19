Перед судом предстанет бывший сотрудник банка

В Кольчугинском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника банка. 20-летний молодой человек обвиняется в краже. По данным следствия, в конце февраля этого года мужчина, работая консультантом в одном из банков города Кольчугино, похитил денежные средства со счета местной жительницы. Оплатив коммунальные платежи, женщина забыла в терминале пластиковую карту. Воспользовавшись ситуацией, парень снял со счета 3 тысячи рублей, а пластиковую карту выкинул. Однако молодой человек не учел, что как в терминале, так и в зале имеются камеры видеонаблюдения, в объектив которых он попал. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.

Автор: Владимирская служба новостей