Во Владимирской области активно развивается социальная поддержка пенсионеров и инвалидов

Во Владимирской области социальное обслуживание пенсионеров и инвалидов осуществляют 17 комплексных центров социального обслуживания населения. За первый квартал этого года они оказали поддержку, помощь и различные социальные услуги более чем 45 тысячам человек.

Как рассказала директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина, из них 7,8 тысяч человек социальные работники обслуживают на дому. А пожилым людям, проживающим в отдаленных населенных пунктах, соцуслуги предоставляют специальные мобильные бригады.

Кроме того, для этой категории жителей в регионе активно используют стационарозамещающие технологии. Например, на сегодняшний день в области насчитывается 79 приёмных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, они дали тепло и приют 81 человеку. Активно работают 100 персональных помощников для людей с тяжелыми ограничениями функции опорно-двигательного аппарата, ежедневно поддерживая их словом и делом.

Также в системе социального обслуживания населения области действует 29 учреждений и отделений с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста и инвалидов. Сейчас в них проживает около 4 тысяч человек. В настоящее время идет реконструкция дома-интерната в Вязниках. Его открытие ожидается в III квартале 2017 года. Оно даст новые места для нуждающихся пожилых людей.

Департамент активно ведёт работу и по привлечению негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг. Так, реализуются мероприятия «дорожной карты» «Расширение доступа негосударственных некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг во Владимирской области (2015 - 2018 годы)». В рамках государственно-частного партнерства 14 февраля между департаментами социальной защиты населения и здравоохранения областной администрации и негосударственным поставщиком социальных услуг ООО «МИКО» был подписан трёхсторонний договор о предоставлении жителям Владимирской области социальных услуг в стационарном учреждении. На сегодняшний день в нём расселили 100 ветеранов региона.

Развитие направления поддержки людей пожилого возраста и инвалидов будет продолжаться и дальше. В информационную систему «Реестр поставщиков социальных услуг Владимирской области» были включены 15 негосударственных организаций, из них 8 – социально ориентированных, предоставляющих социальные услуги нуждающимся на дому, лицам без определённого места жительства, детям-инвалидам, детям и семьям в трудной жизненной ситуации. 9 марта был подписан договор о сотрудничестве между департаментом социальной защиты населения областной администрации и «Домом НКО Владимирской области», добавила директор департамента.





Автор: Владимирская служба новостей