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Новости
18.04.2017 17:20

В Центрах занятости - Дни открытых дверей
Завтра во Владимирской области пройдёт Единый день открытых дверей во всех Центрах занятости населения. 
Посетители смогут принять участие в ярмарках вакансий, ознакомиться со всеми видами услуг учреждений, получить консультации специалистов службы занятости, Пенсионного фонда России, органов социальной защиты населения, представителей администраций. В центрах занятости можно будет пройти профориентационное компьютерное тестирование, а также научиться использовать возможности интернет-сайта «Работа в России» и Единого портала государственных услуг. 
К слову, по состоянию на 12 апреля 2017 года уровень регистрируемой безработицы во Владимирской области составил 1,2 процента. Численность зарегистрированных безработных граждан зафиксирована на уровне 8652 человека. При этом потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения, составила 16406 человек. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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