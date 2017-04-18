В Центрах занятости - Дни открытых дверей

Завтра во Владимирской области пройдёт Единый день открытых дверей во всех Центрах занятости населения.

Посетители смогут принять участие в ярмарках вакансий, ознакомиться со всеми видами услуг учреждений, получить консультации специалистов службы занятости, Пенсионного фонда России, органов социальной защиты населения, представителей администраций. В центрах занятости можно будет пройти профориентационное компьютерное тестирование, а также научиться использовать возможности интернет-сайта «Работа в России» и Единого портала государственных услуг.

К слову, по состоянию на 12 апреля 2017 года уровень регистрируемой безработицы во Владимирской области составил 1,2 процента. Численность зарегистрированных безработных граждан зафиксирована на уровне 8652 человека. При этом потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения, составила 16406 человек.

Автор: Владимирская служба новостей