В 33 регионе реализуется проект «Формирование комфортной городской среды»

В 33 регионе реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». В этом году на него будет направлено 392 млн. рублей.

Проект состоит из двух подпрограмм. Первая – направлена на благоустройство дворовых территорий. В этом году в неё вошли 12 муниципалитетов 33-го региона: Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Вязники, Гороховец, Курлово, Камешково, Кольчугино, Меленки, Ставрово и Суздаль. Второе направление – благоустройство парковых зон, скверов и других общественных мест отдыха. В этом году мероприятия подпрограммы будут реализованы в Радужном, Коврове, Гусь-Хрустальном и Муроме.

Ведётся активная информационная работа: на официальном портале департамента ЖКХ областной администрации создан отдельный раздел по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, открыты тематические рубрики на сайтах всех муниципальных образований, участвующих в проекте в этом году. Там можно найти информацию о проектах благоустройства и методические рекомендации для жителей. Во всех муниципалитетах началось общественное обсуждение проектов, которые должны быть утверждены до 25 мая 2017 года.

Автор: Владимирская служба новостей