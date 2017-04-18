Во Владимире начал работу «Центр поддержки экспорта»

Во Владимире при поддержке Министерства экономического развития России и областной администрации начал работу «Центр поддержки координации экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Владимирской области». Основная его задача – оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки экспортной деятельности бизнеса в 33-м регионе.

Экспортно-ориентированным предприятиям области могут быть оказаны услуги по полному циклу поддержки экспорта: аналитическая поддержка, продвижение на внешние рынки, международное патентование, международная сертификация и адаптация к внешним рынкам, таможенное администрирование экспортной деятельности, логистическое сопровождение экспорта.

В планах работы Центра в 2017 году предусмотрены различные мероприятия. В рамках оказания информационно-аналитической и консультационной поддержки – это проведение «круглого стола», мастер-классов и семинаров по внешнеэкономической и экспортной тематике. В целях оказания оргподдержки – организация для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства выездных заграничных бизнес-миссий, содействие в участии в международных выставках, приём иностранных бизнес-миссий на территории Владимирской области. Для содействия в продвижении экспортного предложения предприятия – оказание безвозмездных услуг экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства по переводу сайтов на иностранные языки и подготовке необходимых презентационных материалов.

В рамках V Владимирского межрегионального экономического форума, который пройдёт во Владимире 19-21 мая, Центром будет организован «круглый стол», участники которого совместно с приглашёнными экспертами рассмотрят проблемные вопросы экспортной деятельности предприятий Владимирской области. С условиями участия в мероприятии можно ознакомиться на сайте http://forum.avo.ru.

Офис Центра поддержки экспорта Владимирской области располагается по адресу: г.Владимир, ул. Мира, 15 в, офис 303 (3 этаж). Телефон/факс: (4922) 22-25-88, 22-25-98. Электронная почта: info@export33.ru . Сайт: http://export33.ru

Автор: Владимирская служба новостей