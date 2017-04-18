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Новости
18.04.2017 15:48

ВлГУ стал опорным университетом 33 региона
Министерство образования и науки подвело итоги второго конкурсного отбора программ развития высших учебных заведений, направленных на создание в регионах научно-образовательных кластеров с ориентиром на запросы региональной экономики и рынка труда.  Данная программа, нацеленная на создание в регионах России научно-образовательных кластеров с ориентиром на запросы региональной экономики и рынка труда, запущена в 2015 году, и успешная работа уже действующих 11 опорных университетов привела к высокой заинтересованности со стороны регионов и образовательных организаций в рамках второго конкурсного отбора.  Среди победителей оказался и Владимирский госуниверситет. Ему достанется 600 миллионов рублей. На что направят средства рассказала глава региона Светлана Орлова: 

"Программа развития ВлГУ как опорного университета включает в себя четыре стратегических проекта. Первое - м одернизация системы подготовки и переподготовки квалифицированных инженерных кадров для обеспечения инновационного развития Владимирской области на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Второе - ц ентр подготовки педагогических кадров для региональной системы образования. Третье - р азвитие регионального инновационного и научно-исследовательского комплекса, способного обеспечить значительные конкурентные преимущества Владимирской области на внутреннем и внешнем рынках. И четвертое - м одернизация университетского кампуса как ведущего регионального центра, обеспечивающего качественное образование, научно-исследовательскую и инновационную деятельность, а также всестороннее развитие личности".
 
В ходе совместной работы университета и администрации Владимирской области в программу развития опорного университета были включены: создание центра компетенций в сфере робототехники совместно с ведущими заводами региона, создание молодежных конструкторских бюро с целью подготовки специалистов-конструкторов для машиностроения, автомобилестроения, приборостроения и электроники; создание исследовательского центра компетенций в сфере культурно-исторического туризма и индустрии гостеприимства (продвижение туристического бренда «Золотое кольцо»); развитие проекта «Кванториум-33» и повышение привлекательности и открытости Владимирской области на площадке «Территория смыслов на Клязьме».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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