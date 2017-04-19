Во Владимире открывается II Танеевский фестиваль

Сегодня во Владимире открывается II Танеевский фестиваль, посвященный памяти уроженца города, композитора, ученого-музыковеда и преподавателя Сергея Танеева.

Программа фестиваля включает в себя симфонические и камерные концерты, спектакли, а также специальную просветительскую программу «Народная консерватория». Цикл музыкальных вечеров откроется концертом «Орбита Танеева» Владимирского Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артёма Маркина и сводного хора Центра классической музыки. Они исполнят произведения Сергея Танеева, Петра Чайковского и Иоганнеса Брамса. Начало в 18-30.

В этот же день известный музыковед Артем Варгафтик проведет встречу со студентами и преподавателями Владимирского областного музыкального колледжа на тему «Танеев и его современные исполнители: поиски взаимопонимания. Как играют и записывают русского классика в XXI веке».

22 апреля впервые в нашем городе пройдет концерт прославленного солиста-виртуоза, дирижера Юрия Башмета с камерным ансамблем «Солисты Москвы». В рамках юбилейного тура, посвященного 25-летию коллектива, артисты исполнят сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Макса Бруха и Петра Чайковского.

Особым подарком для театралов станут два спектакля с участием актеров театра и кино Ксении Раппопорт и Даниила Спиваковского. 20 апреля Ксения Раппопорт вместе с пианисткой Полиной Осетинской представят постановку «Неизвестный друг» по произведениям Ивана Бунина, а Даниил Спиваковский совместно с ансамблем солистов «Русская рапсодия» 28 апреля презентуют музыкальный моноспектакль по произведению Николая Гоголя «Мертвые души».

24 апреля на сцене Центра классической музыки будет представлена программа с участием известной скрипачки, заслуженной артистки России Елены Ревич: в её исполнении совместно с Владимирским Губернаторским оркестром прозвучит знаменитая Концертная сюита Сергея Танеева. В этом же концерте Владимирский камерный хор исполнит Танеевский цикл «12 хоров на стихи Я.П. Полонского».

На фестиваль приедут и иностранные гости: совместно с Владимирским Губернаторским оркестром выступит певец бразильского происхождения, выпускник Венской консерватории Макс Уилсон. 26 апреля в концерте «Призраки оперы: из Вены с любовью» прозвучат знаменитые арии из опер и оперетт, а также композиции из мюзиклов. В программе примут участие солистки Центра классической музыки Татьяна Прокушкина и Алла Ларинская.

Всемирно известный виолончелист Борис Андрианов привезет на фестиваль своих учеников – студентов Московской Консерватории – и выступит вместе с ними на сцене Центра классической 29 апреля.

Елена Ревич (скрипка) и Борис Андрианов (виолончель) в рамках программы «Народная консерватория» также проведут мастер-классы для учащихся музыкальных школ Владимирской области и студентов Владимирского областного музыкального колледжа.

Концертом-закрытием Танеевского фестиваля 30 апреля на сцене Областного Дворца культуры и искусства станет программа Симфонического оркестра Мариинского театра Санкт-Петербурга под управлением Валерия Гергиева.

Автор: Владимирская служба новостей