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Новости
18.04.2017 11:59

Владимирцы смогут провести ночь в научной библиотеке
Владимирцы смогут провести ночь в научной библиотеке. С 21 на 22 апреля там пройдет акция «Библионочь». Тема этого года - «Родом из читающей страны». Для гостей пройдут библиоквест «ЧИТАЙ! ОТВЕЧАЙ! ПОБЕЖДАЙ!», экскурсия в книгохранилище, громкие чтения, заседание Клуба путешественников, разные мастер-классы, а также игры, конкурсы и викторины. Кроме того, всех любителей уличного искусства ждет знаменитый АРБАТ. Тут не только художники будут демонстрировать свое мастерство шаржа и портрета, но и мастера китайской каллиграфии,  здесь откроет свои двери точка общепита - кафе «Ландыш», где всех будет ждать стакан горячего чая с печеньем. Здесь же все модницы смогут присмотреть себе наряд из  «Великолепных 50-х». «Библионочь» пройдет с 8 вечера до 12 ночи. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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