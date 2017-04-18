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Новости
18.04.2017 11:46

Подозреваемый в организации теракта в питерском метро зарегистрирован в Селивановском районе
Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России сообщили о задержании в Подмосковье подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. 27-летний Аброр Азимов до 2014 года был гражданином Киргизии, но в 2016 году получил гражданство России. По месту жительства он зарегистрирован в деревне Шульгино Селивановского района. 
Минимум дважды он посещал Турцию: в марте и октябре прошлого года Азимов летал из Москвы в Стамбул, в обоих случаях на три дня. В октябре он возвращался из Турции в Москву через Сеул и Владивосток. 
Следователи ФСБ полагают, что задержанный в Подмосковье Азимов "осуществил подготовку террориста-смертника Джалилова". В СКР, в свою очередь, сообщили, что Аброр Азимов задержан как соучастник преступления, при этом "его роль устанавливается". Во время задержания у Азимова были изъяты боевой пистолет с несколькими патронами, мобильный телефон и зарядное устройство (по материалам интернет-портала "Муром24.рф").


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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