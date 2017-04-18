Подозреваемый в организации теракта в питерском метро зарегистрирован в Селивановском районе

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России сообщили о задержании в Подмосковье подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. 27-летний Аброр Азимов до 2014 года был гражданином Киргизии, но в 2016 году получил гражданство России. По месту жительства он зарегистрирован в деревне Шульгино Селивановского района.

Минимум дважды он посещал Турцию: в марте и октябре прошлого года Азимов летал из Москвы в Стамбул, в обоих случаях на три дня. В октябре он возвращался из Турции в Москву через Сеул и Владивосток.

Следователи ФСБ полагают, что задержанный в Подмосковье Азимов "осуществил подготовку террориста-смертника Джалилова". В СКР, в свою очередь, сообщили, что Аброр Азимов задержан как соучастник преступления, при этом "его роль устанавливается". Во время задержания у Азимова были изъяты боевой пистолет с несколькими патронами, мобильный телефон и зарядное устройство (по материалам интернет-портала "Муром24.рф").





Автор: Владимирская служба новостей