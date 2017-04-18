Во Владимире столкнулись грузовик и два автобуса

Авария с участием двух автобусов и грузовика произошла накануне в городе Владимир. По предварительной информации, на улице Погодина водитель а/м МАЗ-5336А3321 врезался в опору ЛЭП, после чего совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора пассажирский автобус, который от удара въехал в другой автобус, стоящий впереди него. В результате ДТП водитель грузовика получил небольшие ссадины. Госпитализация ему не потребовалась.





фото взято из группы ВК "Подслушано автомобилистов/Владимир"

Автор: Владимирская служба новостей