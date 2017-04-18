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Новости
18.04.2017 11:35

Во Владимире столкнулись грузовик и два автобуса
Авария с участием двух автобусов и грузовика произошла накануне в городе Владимир. По предварительной информации, на улице Погодина водитель а/м МАЗ-5336А3321 врезался в опору ЛЭП, после чего совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора пассажирский автобус, который от удара въехал в другой автобус, стоящий впереди него. В результате ДТП водитель грузовика получил небольшие ссадины. Госпитализация ему не потребовалась.  

фото взято из группы ВК "Подслушано автомобилистов/Владимир"

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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