В Струнино вынесен приговор бывшему главе администрации города

В Струнино вынесен приговор бывшему главе администрации города. Анатолия Горшкова признали виновным в халатности, повлекшей гибель двух человек. По данным следствия, в мае 2011 года в Струнино произошло обрушение части жилого дома, в результате которого погибли двое человек. При этом жители постоянно обращались в администрацию с заявлениями о неудовлетворительном состоянии конструкций здания и коммуникаций. Но глава сослался на то, что денег в бюджете нет. В итоге произошла трагедия. Погибли 6-летняя девочка и 40-летняя женщина. 11 человек лишились жилья. Общий ущерб составил около 4,5 миллионов рублей.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 5 лет лишения свободы.









Автор: Владимирская служба новостей