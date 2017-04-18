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Новости
18.04.2017 10:16

В Струнино вынесен приговор бывшему главе администрации города
В Струнино вынесен приговор бывшему главе администрации города. Анатолия Горшкова признали виновным в халатности, повлекшей гибель двух человек. По данным следствия, в мае 2011 года в Струнино произошло обрушение части жилого дома, в результате которого погибли двое человек. При этом жители постоянно обращались в администрацию с заявлениями о неудовлетворительном состоянии конструкций здания и  коммуникаций. Но глава сослался на то, что денег в бюджете нет. В итоге произошла трагедия. Погибли  6-летняя девочка и 40-летняя женщина. 11 человек лишились жилья. Общий ущерб составил около 4,5 миллионов рублей. 
Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 5 лет лишения свободы. 



Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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